Ona yerli 'Ironman' diyorlar!

"Çocukluğumdan beri en sevdiğim karakterdi" Çocukluk hayali olan demir adam zırhını pandemi döneminin de araya girmesiyle 1.5 yıl sonra tamamlayan Tolga Özuygur, "Aslında Ironman (Demir Adam) benim çocukluktan beri Marvel serisinde en sevdiğim karakterlerden birisi. Çocukken hep aklımda keşke benimde bir demir adam zırhım olsa diyordum.