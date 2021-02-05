Ona yerli 'Ironman' diyorlar!
Yeniden tasarlanan Demir adam zırhı sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor. Sosyal medyada 'Yerli Ironman' ismiyle anılan Özuygur, zırhı 1 buçuk yılda tamamladığını anlattı.
Yeniden tasarlanan Demir adam zırhı sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor. Sosyal medyada 'Yerli Ironman' ismiyle anılan Özuygur, zırhı 1 buçuk yılda tamamladığını anlattı.
Video paylaşım platformundaki görüntüleriyle videolarıyla tanınan Tolga Özuygur İstanbul'un Seyrantepe ilçesindeki atölyesinde 1 buçuk yıl önce başladığı demir adam zırhı projesini pandemi döneminde bitirmeyi başardı. Zırhın tüm sistemlerini bir elektronik alt yapı ve ses komutlarıyla hareket ettirebiliyor. Ayrıca gövdede nükleer enerji üretebilen bir ark reaktörü de bulunuyor.
"Çocukluğumdan beri en sevdiğim karakterdi" Çocukluk hayali olan demir adam zırhını pandemi döneminin de araya girmesiyle 1.5 yıl sonra tamamlayan Tolga Özuygur, "Aslında Ironman (Demir Adam) benim çocukluktan beri Marvel serisinde en sevdiğim karakterlerden birisi. Çocukken hep aklımda keşke benimde bir demir adam zırhım olsa diyordum.
Şuanda zaten youtube kanalımda elektronik, robotik projeler yaptığım için bir anda aklıma ben neden kendime bir adet demir adam zırhı yapmıyorum diye bir fikir geldi ve bu şekilde zırhın yapımına başladım. Biraz pandemi yüzünden uzun sürdü yaklaşık 1.5 yıldır uğraşıyorum ve sonunda tamamladım" dedi.