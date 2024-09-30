Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler

Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Y.K. ile R.K.(28), E.T., C.K.(29), ve İ.K.( 26) arasında tartışma çıktı.