Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler
İstanbul Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden Y.K. (18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. Öldüresiye dövülen Y.K. bayıldı. Ayılması için arkadaşları tarafından vücuduna elektrik verilen Y.K. hayatını kaybetti.
Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Y.K. ile R.K.(28), E.T., C.K.(29), ve İ.K.( 26) arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle K. bayıldı. K.'nin ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi.
K.'nin kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.