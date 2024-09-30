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Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler

İstanbul Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden Y.K. (18) ve 4 arkadaşı arasında evde tartışma çıktı. Öldüresiye dövülen Y.K. bayıldı. Ayılması için arkadaşları tarafından vücuduna elektrik verilen Y.K. hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler - Resim: 1

Olay, saat 06.00 sıralarında Atikali Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Y.K. ile R.K.(28), E.T., C.K.(29), ve İ.K.( 26) arasında tartışma çıktı. 

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Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler - Resim: 2

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, aldığı darbeler nedeniyle K. bayıldı. K.'nin ayılması için önce üzerine su döken arkadaşları ardından da vücuduna elektrik verdi. 

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Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler - Resim: 3

K.'nin kendisine gelmemesi üzerine evde bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Önce döverek bayılttılar, sonra elektrik vererek öldürdüler - Resim: 4

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından K.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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