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Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı

Diyarbakır'da önce oturduğu evi yakmaya çalışıp ardından da 5’inci kattan atlamak isteyen bir kişiyi polis ekipleri ikna etti.

Kaynak: DHA
Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 

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Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı - Resim: 2

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen M.P., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 5’inci katındaki evini ateşe vermek istedi. 

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Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı - Resim: 3

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı - Resim: 4

Balkona çıkan M.P., evdeki eşyaları atarak, balkondan atlamak istedi.

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