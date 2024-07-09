Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı
Diyarbakır'da önce oturduğu evi yakmaya çalışıp ardından da 5’inci kattan atlamak isteyen bir kişiyi polis ekipleri ikna etti.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
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Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen M.P., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 5’inci katındaki evini ateşe vermek istedi.
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Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Balkona çıkan M.P., evdeki eşyaları atarak, balkondan atlamak istedi.
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