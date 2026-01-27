Önce fırtına sonra sel ve çıkan hortum turizm başkentimizi yıkıp geçti...

Sarısu Mahallesi’nde işletmesi bulunan Gürsal Görmez, yaşananlara tepki göstererek, “Sarısu Mahallesi 15 yıldır bu halde. Burada ticaret yapmaya çalışıyoruz ama insanlar mağdur. Çok kötü bir sel ile karşı karşıyayız. Yukarıdan mı tıkandı, yoksa Sarısu tarafında Kadınlar Plajı olarak bilinen bölgede mi tıkanma oldu bilmiyoruz. Yıllardır önlem alınamıyor. Biz de dükkanımızı su basmasın diye nöbet tutuyoruz” dedi.