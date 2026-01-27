Önce fırtına sonra sel ve çıkan hortum turizm başkentimizi yıkıp geçti...
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve oluşan hortum nedeniyle dere taştı, araçlar mahsur kaldı, seralar zarar gördü. Bir aracın üzerine sundurma devrilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı, bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Antalya için yaptığı ‘sarı kod’lu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.
Uyarıda, yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, metrekareye 51 ile 75 kilogram, yer yer 100 kilograma kadar yağış düşebileceği, rüzgâr hızının ise saatte 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtilmişti. Fırtına nedeniyle Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinin konteyner sundurması, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta hasar meydana geldi.
Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi’nde dere taşması sonucu su seviyesi yaklaşık 40 santimetreye yükseldi. Yakın bölgede bulunan Sarısu Mahallesi’nde bazı araçlar su birikintileri nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar suyla kaplanan yollardan geçmekte zorlanırken, motokuryeler ulaşımda güçlük yaşadı. Konyaaltı Belediyesi, Boğaçay Deresi’nde taşma riskine karşı Hurma Köprüsü’nü geçici olarak trafiğe kapattı. Bölgede ekiplerin önlem aldığı öğrenildi.
Sarısu Mahallesi’nde işletmesi bulunan Gürsal Görmez, yaşananlara tepki göstererek, “Sarısu Mahallesi 15 yıldır bu halde. Burada ticaret yapmaya çalışıyoruz ama insanlar mağdur. Çok kötü bir sel ile karşı karşıyayız. Yukarıdan mı tıkandı, yoksa Sarısu tarafında Kadınlar Plajı olarak bilinen bölgede mi tıkanma oldu bilmiyoruz. Yıllardır önlem alınamıyor. Biz de dükkanımızı su basmasın diye nöbet tutuyoruz” dedi.