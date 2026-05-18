Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi!

Olay günü güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, montlu bir şüphelinin restoranın önüne yavaş ve soğukkanlı adımlarla geldiği, ardından montunun içine gizlediği tabancayla içeride müşterilerin bulunduğu esnada mekana peş peşe ateş açtığı görülüyor. Restoranda büyük bir paniğe neden olan ve müşterilerin can havliyle kaçıştığı olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.