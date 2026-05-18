Önce iş yeri sonra villası şimdi de restoranı! İstanbul'un göbeğinde mafyatik infaz girişimi!
İstanbul Bebek'te iş insanı S.K.'ye ait restorana gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Müşterilerin paniklediği olayda can kaybı yaşanmazken, saldırgan polis kovalamacasıyla yakalanıp tutuklandı. Daha önce S.K.'nin 100 milyon TL'lik araçlarının kundaklanması ve villasının kurşunlanması, olayın planlı bir saldırı zincirinin devamı olarak yorumlandı.
İstanbul'un en gözde semtlerinden Beşiktaş Bebek Mahallesi, cuma gecesi saat 23.00 sıralarında korku dolu anlara sahne oldu. Haber3.com asayiş masasının edindiği bilgilere göre; iş insanı S.K.’ye ait lüks restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı, sıradan bir asayiş olayından ziyade planlı ve organize bir suç ağının son hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Olay günü güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde, montlu bir şüphelinin restoranın önüne yavaş ve soğukkanlı adımlarla geldiği, ardından montunun içine gizlediği tabancayla içeride müşterilerin bulunduğu esnada mekana peş peşe ateş açtığı görülüyor. Restoranda büyük bir paniğe neden olan ve müşterilerin can havliyle kaçıştığı olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Silah seslerinin hemen ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede devriye gezen İstanbul Emniyeti'ne bağlı polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Bebek yokuşunda yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda saldırgan, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
100 Milyonluk Kundaklama ve Kurşunlanan Villalar: Olayın Arka Planı Ne?
Bu korkunç saldırı, iş insanı S.K.'yi hedef alan ilk olay değil. Geçtiğimiz ay S.K.’nin Balmumcu’daki araç kiralama şirketine sızan kimliği belirsiz kişiler, değeri 100 milyon lirayı bulan lüks araç filosunu kundaklamış, aynı gece iş insanının Levent’teki villası da kurşunların hedefi olmuştu. Gözdağı eylemlerini bununla da sınırlı tutmayan saldırganlar, S.K.'nin dini nikahlı eşinin annesi Melahat K.’nin Kağıthane’deki evine de silahlı saldırı düzenlemişti.