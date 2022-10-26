Önce işkence, sonra mastürbasyon: DEAŞ'ın kadın liderinin sapkınlıkları ortaya çıktı

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN ESİRLERE BAKIYORDU

Şu anda terör örgütüne yardım ve yataklı suçlamasından yargılanan Allison Fluke-Ekren'in tamamı 100 kadından oluşan bir esir grubuna baktığı ve bu gruba çok ciddi işkenceler uyguladığı belirlendi. Kadının, 10 yaşındaki çocuklara el bombayı atmayı öğrettiği bilgisi de tüyler ürpertti.