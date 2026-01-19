Önce kaldırımda gözyaşı döktü, sonra polisin silahına sarıldı!

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 22.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi Yunuslu Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. (23) ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.