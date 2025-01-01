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Önce kaza, sonra kavga... Ortalık savaş alanına döndü: 11 gözaltı var

Edirne'de 2 aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken kavgaya müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltın aldı.

Kaynak: DHA
Önce kaza, sonra kavga... Ortalık savaş alanına döndü: 11 gözaltı var - Resim: 1

Edirne'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının yakınlarıyla diğer araçtakiler arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

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Önce kaza, sonra kavga... Ortalık savaş alanına döndü: 11 gözaltı var - Resim: 2

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki hafif ticari araç kavşakta dönüş yapmaya çalışırken, cadde üzerinde seyreden N.F.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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Önce kaza, sonra kavga... Ortalık savaş alanına döndü: 11 gözaltı var - Resim: 3

Kaza sonrası iki araç savrulurken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederken, bu sırada kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

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Önce kaza, sonra kavga... Ortalık savaş alanına döndü: 11 gözaltı var - Resim: 4

Araçtakilerin yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

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