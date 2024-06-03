Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti
Adana'da bir iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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