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Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti

Adana'da bir iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü keserek havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti - Resim: 1
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Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

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Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti - Resim: 3

İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.

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Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesti - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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