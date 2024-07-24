Önce patlama sesi geldi ardından her yeri ''buhar'' kapladı

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu. Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu.