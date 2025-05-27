Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

SONAR'ın anketinde katılımcılara ''Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. CHP yanıtını verenlerin oranı yüzde 36.2, AK Parti diyenlerin oranı ise 30.6 aldı. MHP ve İYİ Parti 1 puan artırırken Zafer Partisi 1 puan, DEM Parti ise yarım puan geriledi.

DEM Parti'nin oyu yüzde 8,2, MHP'nin oyu yüzde 7,6, İYİ Parti'nin oyu yüzde 7,2 olarak ölçüldü.