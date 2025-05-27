Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
SONAR Araştırma'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarının ardından AREA araştırma da son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen 2 kamuoyu araştırma firması SONAR ve AREA tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen erken seçim anketlerinin sonuçları açıklandı.
Hem SONAR'ın hem de AREA'nın anket sonuçlarında CHP'nin oylarının AK Parti'nin oylarını geçtiği görüldü.
CHP SONAR'ın seçim anketinde %36,2, AREA'nın seçim anketinde ise 34,1 oy oranıyla birinci parti olurken AK Parti SONAR'ın seçim anketinde %30,6, AREA'nın seçim anketinde ise 30,1 oy oranıyla ana muhalefet partisi olarak yer aldı.
İşte SONAR ve AREA'nın anket sonuçları...
SONAR'ın anketinde katılımcılara ''Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. CHP yanıtını verenlerin oranı yüzde 36.2, AK Parti diyenlerin oranı ise 30.6 aldı. MHP ve İYİ Parti 1 puan artırırken Zafer Partisi 1 puan, DEM Parti ise yarım puan geriledi.
DEM Parti'nin oyu yüzde 8,2, MHP'nin oyu yüzde 7,6, İYİ Parti'nin oyu yüzde 7,2 olarak ölçüldü.