Önce vurdular, sonra hastaneye götürdüler

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu. Şahıslar, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakıp kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti.