Önce yağmur sonra sel vurdu: Trabzon çamura battı, bir vatandaş kayıp
Trabzon'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle neredeyse tüm şehir çamura battı. Dev şehirde cadde ve sokaklar göle dönerken, su baskınları ve toprak kaymaları yaşanıyor. Bir vatandaştan ise hala kayıp olarak aranıyor.
Kaynak: DHA / İHA
Trabzon’da gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşanıyor.
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Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise adeta dereye döndü.
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Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı.
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Mahalledeki ahırlar ve kümseler de bu selden payını alırken, çok sayıda hayvan telef oldu, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Bölgedeki afetin boyutu ise havadan görüntülendi.
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