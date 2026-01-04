Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak’ta önce yola ardından da bir eve çığ düştü. Evde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için zamana karşı yaşam mücadelesi başladı...
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde dün gece saatlerinde yola çığ düştü.
Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.
Ekipler yolu açma çalışmalarına başlarken Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyündeki bir eve de çığ düştü.
Evin çevresi kar yığınlarıyla kaplandı.
