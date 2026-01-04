  1. Anasayfa
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Şırnak’ta önce yola ardından da bir eve çığ düştü. Evde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için zamana karşı yaşam mücadelesi başladı...

Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı - Resim: 1

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde dün gece saatlerinde yola çığ düştü. 

1 / 9
Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı - Resim: 2

Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

2 / 9
Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı - Resim: 3

Ekipler yolu açma çalışmalarına başlarken  Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyündeki bir eve de çığ düştü. 

3 / 9
Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı - Resim: 4

Evin çevresi kar yığınlarıyla kaplandı. 

4 / 9