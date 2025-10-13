Onlar hariç herkes utandı! Esra Ezmeci'nin programında şok itiraf: ''Kocamı annesi yıkıyor''
Esra Ezmeci'nin programına katılan bir kadın, kocasının annesi tarafından yıkandığını söyledi. 29 yaşındaki genç adam bu durumun nomal olduğunu savunurken, hem Esra Ezmeci hem izleyiciler şaşkına döndü.
Beyaz TV’de Esra Ezmeci’nin sunduğu Yeni Baştan programında yaşanan olay, ekran başındakileri bile utandırdı. Programa katılan genç bir kadın, kocasının annesi tarafından yıkandığını söyleyince hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşandı.
Klinik psikolog Esra Ezmeci’nin sorularını yanıtlayan kadın, “Eşim annesi tarafından yıkanıyor. Ne kadar söylesem de vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı. Bu açıklama üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Ezmeci, “Yani anneniz sizi gerçekten yıkıyor mu?” diye sordu.
Genç adam ise tepkiler üzerine, “Bir annenin çocuğunu yıkaması kadar doğal bir şey yok. Annem yıkadığında kendimi daha temiz hissediyorum.” diyerek savunma yaptı.
Olay bununla da bitmedi. Programda söz alan anne, “Tabii ki ben yıkayacağım, kim yıkayacak oğlumu? Ben daha güzel yıkıyorum, ufalaya ufalaya. O da rahatsız olmuyor ki.” ifadelerini kullandı.
Bu diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.