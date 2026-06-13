Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum''

İletişimsizlik Nedeniyle Tersine Göç Başladı

Altyapı sorununun köyün demografik yapısını ve geleceğini de tehdit ettiğini vurgulayan Muhtar Sürücü, "İnternet ve telefon çekmediği için gençler ve çocuklar köyde kalmak istemiyor. Gelenler işini bitirip hemen dönüyor. Sırf bu iletişim sorunu yüzünden millet köyden geri taşınıyor ve nüfusumuz her geçen gün azalıyor" diyerek yetkililerden acil olarak bir baz istasyonu kurulmasını talep etti. Sağlık sorunlarında yaşanan paniğe de dikkat çeken Sürücü, ambulansa adres verirken sesin kesilmesi nedeniyle vatandaşların araçlarıyla telefonun çektiği çevre bölgelere gitmek zorunda kaldığını aktardı.