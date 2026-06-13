Onlar için iletişim kurmak tam bir çile: ''Eşime ulaşamayınca sokaklarda arıyorum''
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde telefon ve internet altyapısının olmaması vatandaşları isyan ettirdi. Komşu köylere gitmek zorunda kalan mahalleli, günlük iletişimleri için çatı ve cami minarelerine çıkıyor.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde yaşanan telefon ve internet altyapısı eksikliği, bölge halkını isyan ettirdi. Çağımızda en temel ihtiyaç olan iletişim hakkından mahrum kalan mahalle sakinleri, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilmek için komşu köylere gitmek zorunda kalıyor. Günlük telefon görüşmeleri için ise vatandaşların tehlikeyi göze alarak çatı ve cami minarelerine çıkması, bölgedeki mağduriyetin boyutunu gözler önüne seriyor.
7 Farklı Noktada Şebeke Yok
Köyün coğrafi olarak çukur bir bölgede kalması nedeniyle çevre köylerdeki baz istasyonlarından da faydalanamadığını belirten Kargın Mahallesi Muhtarı Musa Sürücü, durumu doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdi. Yapılan resmi başvurunun ardından mahalleye gelen BTK uzmanları, 7 farklı noktada yaptıkları teknik incelemeler sonucunda telefon hattının çekmediğini resmi olarak raporlayıp kayıt altına aldı.
İletişimsizlik Nedeniyle Tersine Göç Başladı
Altyapı sorununun köyün demografik yapısını ve geleceğini de tehdit ettiğini vurgulayan Muhtar Sürücü, "İnternet ve telefon çekmediği için gençler ve çocuklar köyde kalmak istemiyor. Gelenler işini bitirip hemen dönüyor. Sırf bu iletişim sorunu yüzünden millet köyden geri taşınıyor ve nüfusumuz her geçen gün azalıyor" diyerek yetkililerden acil olarak bir baz istasyonu kurulmasını talep etti. Sağlık sorunlarında yaşanan paniğe de dikkat çeken Sürücü, ambulansa adres verirken sesin kesilmesi nedeniyle vatandaşların araçlarıyla telefonun çektiği çevre bölgelere gitmek zorunda kaldığını aktardı.
"112'yi Aramak İçin Komşu Köye Gidiyoruz"
Köydeki iletişim krizini en derinden hisseden gençlerden Hasan Erdi Öz (29), internetten vazgeçtiklerini, sadece acil aramalar için şebeke istediklerini belirtti. Öz, "Sadece cami minaresinde tek çizgi çekiyor. Acil bir durumda arabayla Sofça köyünün ilerisine kadar gidip oradan 112'yi arattırıyoruz" diyerek hayati riske dikkat çekti.