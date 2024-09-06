Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları

Yoldan geçen Hakan Yılmaz, 'Apartmanın demirleri çıkmış, belli ki su çekmiş, zor burada. Burada yaşayanın mezarlığa bakıp düşünmesi lazım. Alt katlarında bir bakım da yok. Altlarında da mezar işleri yapan iş yerleri var. Karşısı Karacaahmet Mezarlığı ölüm çok yakın' dedi. Bir başka vatandaş ise, 'Eminim kirası uygun olduğu için orada oturuyıordur. İlla ki onlar da çocuklarını, sağlıklarını düşünüyorlardır. Konforlu, deprem yönetmeliğine uygun bir evde oturmanın bedelini ödeyecek durumda olmadığından orada yaşıyor olabilirler. Burada yaşayanlar bu güzergahı görenler artık mezarlık manzarasına alışıp, görmemeye başlıyor orayı. Yapacak birşey yok üzücü ama orada da oturmak zorundalar. Bu bölge eski bir bölge açıkçası. Dönüşüme girmesi tamamaının yapılması için büyük bir devlet desteği gerekiyor. İnsanların kalacak bir yerinin olması gerekiyor ki evleri yapılsın. Görüntü ürkütüyor ama biz de alıştık, bizim gittiğimiz yerler de böyle yerler olduğu için. Bir noktadan sonra İstanbul’da yaşayan biri buna alışmazsa burada yaşayamaz zaten' diye konuştu.