  4. Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti

Onlarca Afgan kaçak göçmenin çıktığı yer ''pes'' dedirtti

Diyarbakır'da atık tankeri içinde Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalanırken, 5 organizatörden 4'ü tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: DHA / İHA
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu.

Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından ancak teknik cihazlarla yapılan kontroller neticesinde tanker içinde oldukları anlaşılan göçmenlerin tankerin içinde özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi.

Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

