Onlarca hostes kent meydanında soyundu
75 yıllık faaliyetini geçtiğimiz yıl sonlandıran İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın çalışanları Roma meydanında protesto gösterisi düzenledi. Hem şirketin kapanmasını hem de yeni kurulan şirketin 10 bin çalışanın 3 binini düşük ücretle işe alınmasını protesto eden uçuş görevlileri, kıyafetlerini çıkararak duruma tepki gösterdi.
75 yıllık faaliyetini geçtiğimiz hafta düzenlediği son uçuşla noktalayan İtalya’nın önemli havayolu şirketi Alitalia’nın çalışanları Roma’da protesto düzenledi.
Capitol Tepesi’nde düzenlenen gösteride yaklaşık 50 Alitalia çalışanı üniformalarını çıkararak, geceliğe benzer bir kıyafetle poz vererek Alitalia’nın kararına dikkat çekti.
Düzenlenen koreografide, üniformalarını çıkararak sessiz bir şekilde duran uçuş görevlileri, yeni kurulan ITA havayollarının Alitalia çalışanlarını daha düşük ücretle işe almasını da protesto etti.
Yaklaşık 50 eski uçuş görevlisi, Roma'nın Capitol Tepesi'nin tepesindeki bir meydanda uçuş kıyafetleriyle toplanırken, paltolarını, üniformalarını ve topuklu ayakkabılarını çıkararak, "Biz Alitalia'yız" diye bağırarak protestolarını gerçekleştirdi.