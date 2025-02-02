Onlarca ilimizi birbirine bağlayan otoyolda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki TIR ve M.C. yönetimindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, her iki araç da alev topuna döndü.