Onlarca ilimizi birbirine bağlayan otoyolda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Gaziantep geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki TIR ve M.C. yönetimindeki otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, her iki araç da alev topuna döndü.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken TIR ve taksi kullanılamaz hale geldi.
Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.