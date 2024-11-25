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Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı

Artvin’in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 üniversite öğrencisi Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaynak: İHA
Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı - Resim: 1

Kars Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören 48 öğrenci, hafta sonu özel bir tur firması aracılığıyla Batum’a gezi düzenledi.

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Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı - Resim: 2

Ancak dönüş yolunda, Şavşat ile Kars arasında bulunan Sahara Dağı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs kara saplanarak ilerleyemedi.

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Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı - Resim: 3

Mahsur kalan öğrencilerin yardım çağrısı üzerine harekete geçen ŞAKUT ekipleri, bölgeye arazi araçlarıyla ulaştı.

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Onlarca öğrenci yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı - Resim: 4

Zorlu şartlarda yapılan kurtarma çalışması sonucunda, öğrenciler güvenli bir şekilde otobüsten tahliye edilerek bölgedeki Karayolları Misafirhanesi’ne yerleştirildi.

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