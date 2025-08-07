Onlarca şehidin eşyasını evindeki özel odada biriktirdi

Tekin'in evi bugün Burak Tortumlu, Ömer Faruk Darbaş, Emrah Erkan, Bekir Eren Deniz ve Metin Aydemir gibi birçok şehidin eşyasına ev sahipliği yapıyor. Evindeki odanın, kendisi ve ailesi için manevi bir merkez haline geldiğini ifade eden Tekin, "Benim çocukken kendime ait bir odam yoktu ama şehitlerime ait bir odam var. Gerekirse mutfakta yatarım ama o odaya dokunmam" diye konuştu.