Onlarca vatandaşın kolay yoldan memur olup, kamuda iş bulma hayali böyle bitti
Batman'da düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme" ve "devlet memuru olarak atanma" vaadiyle çok sayıda kişiyi 30 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ‘kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, şüphelilerin memur olmak isteyen kişilerden 4 yıl boyunca yaklaşık 30 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.
Batman merkezli Ankara ve Mardin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bakanlıklara aitmiş gibi düzenlenmiş 150 sahte atama belgesi ele geçirildi.
Şüphelilerin, güvenilirliklerini artırmak için özel ofis tuttukları, işe girmek isteyen kişileri buraya getirerek telefonda bakan ya da milletvekilleriyle konuşuyormuş gibi yaptıkları ortaya çıktı.