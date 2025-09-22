Onlarca vatandaşın kolay yoldan memur olup, kamuda iş bulma hayali böyle bitti

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, ‘kamu kurum ve kuruluşlarında işe girme’ ve ‘devlet memuru olarak atanma’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.