Onlarca yolcu İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı: ''Yakınlarımıza ulaşamıyoruz''
İran'da yaşanan olaylar nedeniyle uçuşlar iptal edildi. İstanbul Havalimanı’nda uçuşlarını bekleyen İranlı yolcular, ''Ailelerimize dünden beri ulaşamıyoruz; hem internet hem de telefonlar kesildi'' diyerek endişelerini dile getirdi.
Başta başkent Tahran olmak üzere İran’da birçok noktada yaşanan olaylar ülkeye yapılan uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan olaylar nedeniyle Türk Hava Yolları(THY), AJet ve Pegasus İran'a yapılacak seferleri iptal etmek zorunda kaldı.
Ülkeye sadece İstanbul’dan İran’a sefer yapan yerel havayolları uçuş gerçekleştirirken, yerel havayollarının yolcu sayısında büyük artış gözlemlendi.
Diğer yandan uçuşlarda saatler süren gecikmeler yaşanıyor. Ülkelerine dönmek için İstanbul Havalimanı’na gelen İranlı yolculrdan biri, "Şu anda kadar hiçbir şekilde mesaj atamıyoruz. Ailemle en son 2 gün önce görüştüm. Dün geceden beri haberimiz yok. Bekliyoruz hiçbirşey yapamıyoruz. "dedi.
Başka bir yolcu ise endişelerini dile getirerek "Uçağımız Tahran'a gidiyor. İnternet kapalı. Uçağımız gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyoruz. Babamla en son dün gece görüştüm" diye konuştu. (DHA)