Önümüzdeki 3 aya dikkat! İslam Memiş uyardı: Satan zarar eder, kaybeder!
Ünlü finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcısına önemli mesajlar verdi. ''Nakit çok değerli olacak'' diyen Memiş, ev ve araba almak isteyenlere de uyarıda bulundu.
ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışı sonrası gram altın 904 liradan işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş, konut ve araba alacakları uyardı.
Altın fiyatları bir aşağı bir yukarı baş döndürüyor. Geçtiğimiz hafta 900 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı 904, çeyrek altın 1.511, Cumhuriyet altını ise 5.987 liradan işlem görüyor. Döviz kurları ve emtia fiyatlarında haftanın yükselişle kapandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.
Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle:
-Ben bu fiyatlardan araç almam. Önümüzdeki haftalarda nakit tarafına kayılacak. Artık parası hazır olanlar nakit pozisyonu alacaklar bunun haberini vermek isterim. Para değersiz olduğu zaman mal değerli oluyordu. Emlak araba fiyatları alıp başını gidiyordu.
-Şimdi ters rüzgar bekleyin. Mal kıymetsiz nakit kıymetli olacak. Yatırımcıların elindeki hazır paraları da nakite kaydıracağını bilin ona göre tedbirinizi alın önümüzdeki 3 ay boyunca nakit pozisyonu alınacak.