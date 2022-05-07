Önümüzdeki 3 aya dikkat! İslam Memiş uyardı: Satan zarar eder, kaybeder!

Altın fiyatları bir aşağı bir yukarı baş döndürüyor. Geçtiğimiz hafta 900 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı 904, çeyrek altın 1.511, Cumhuriyet altını ise 5.987 liradan işlem görüyor. Döviz kurları ve emtia fiyatlarında haftanın yükselişle kapandığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.

Memiş'in açıklamalarından satır başları şöyle: