Onun adı Zuzubak ve altın fiyatıyla yarışıyor

Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Soyasal, "Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz. Özelikle ayranın içinde koyarak içiyoruz. Her dilde zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin liradır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.