Operasyonda eli parçalanan gazi polisten yıllar sonra ilk atış!
2015 yılındaki 'hendek' operasyonlarında, üzerine atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle eli parçalanan özel harekat polisi Hilmi Köse, yapılan operasyon sonucunda yıllar sonra parçalanan eliyle atış yapmaya başladı.
Türk Polis Teşkilatı'na 1998 yılında giren Hilmi Köse, Tunceli'deki mülakatların ardından çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu özel harekata katıldı. Köse, yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütlerine yönelik çok sayıda başarılı operasyonda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK'lı teröristlere karşı ortak gerçekleştirilen Sur, Cizre, Nusaybin merkezli çukur ve barikat operasyonlarında yine en ön saflarda görev aldı.
Hilmi Köse'nin 20 yıldır silah tuttuğu sol eli, 2015'teki 'hendek' operasyonlarında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılarla girdiği çatışmada, üzerine atılan el yapımı patlayıcının patlaması sonucu parçalandı. Köse'nin silah arkadaşı Mesut Demirkıran ise aynı çatışmada şehit oldu. Gazi unvanı alan Köse, kopma derecesine gelen sol kolundan 16 ağır ameliyat geçirdi. Sağ ayak ile leğen kemiğinden alınan 20 santimetrelik kemik ve deri, Köse'nin parçalanan koluna nakledildi.
SİLAHI SAĞ ELİNE ALIP, GÖREVİNE DÖNDÜ
Hilmi Köse, çocukluk hayali olan Özel Harekat Başkanlığı'na geri dönebilmek için daha önce hiç silah almadığı sağ eliyle atış eğitimlerine katıldı. Köse, yaklaşık 2 yıl süren tedavi ve atış eğitimi sürecinin ardından yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığı'na tekrar döndü. Gazi polis, ardından silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekat bölgelerinde görev aldı. Köse, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında teşkilat bünyesinde düzenlenen atış yarışmasında da büyük başarı elde etti. Köse, sağ eliyle katıldığı yarışmada Türkiye 5'incisi olmayı başardı.
6 YIL SONRA SOL İLE İLK ATIŞTA TAM İSABET
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde görev yapan gazi polis Hilmi Köse'nin 6 yıl aradan sonra sol eliyle yaptığı ilk atışı ise DHA görüntüledi. Köse, nakil yapılan eliyle 25 metreden yaptığı ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Köse, uzun namlulu silahla yaptığı ikinci atışta da aynı başarıyı elde etti.