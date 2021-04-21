Operasyonda eli parçalanan gazi polisten yıllar sonra ilk atış!

SİLAHI SAĞ ELİNE ALIP, GÖREVİNE DÖNDÜ

Hilmi Köse, çocukluk hayali olan Özel Harekat Başkanlığı'na geri dönebilmek için daha önce hiç silah almadığı sağ eliyle atış eğitimlerine katıldı. Köse, yaklaşık 2 yıl süren tedavi ve atış eğitimi sürecinin ardından yuvası olarak gördüğü Özel Harekat Başkanlığı'na tekrar döndü. Gazi polis, ardından silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı' ve 'Barış Pınarı' harekat bölgelerinde görev aldı. Köse, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında teşkilat bünyesinde düzenlenen atış yarışmasında da büyük başarı elde etti. Köse, sağ eliyle katıldığı yarışmada Türkiye 5'incisi olmayı başardı.