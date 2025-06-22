ORC 4 ildeki genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

MARDİN

Mardin'de 17-20 Haziran tarihleri arasında 1520 katılımcıyla yapılan ankette birinci parti yüzde 50,2 ile DEM Parti oldu. DEM Parti'yi yüzde 21,5 puan ile AK Parti takip etti.

İşte Mardin'de partilerin oy oranları:

DEM PARTİ: % 50,2

AK PARTİ: % 21,5

CHP: % 3

MHP: % 3

YRP: % 2,6

İYİ PARTİ: % 1,8

ZAFER PARTİSİ: % 1,7

BBP: %1,5

A PARTİ: % 1,3

YMP: % 1,2

DİĞER: %2,9