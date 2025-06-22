ORC 4 ildeki genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
ORC Araştırma, haziran ayında Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. DEM Parti iki ilde açık ara birinci parti oldu.
ORC Araştırma, haziran ayında yaptığı seçim anketlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son seçim anketi Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.
MARDİN
Mardin'de 17-20 Haziran tarihleri arasında 1520 katılımcıyla yapılan ankette birinci parti yüzde 50,2 ile DEM Parti oldu. DEM Parti'yi yüzde 21,5 puan ile AK Parti takip etti.
İşte Mardin'de partilerin oy oranları:
DEM PARTİ: % 50,2
AK PARTİ: % 21,5
CHP: % 3
MHP: % 3
YRP: % 2,6
İYİ PARTİ: % 1,8
ZAFER PARTİSİ: % 1,7
BBP: %1,5
A PARTİ: % 1,3
YMP: % 1,2
DİĞER: %2,9
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da 1710 vatandaşın katıldığı ankette DEM Parti rakiplerine fark attı. Yüzde 55,1 ile ilk sırada yer alan DEM Parti'yi, yüzde 19,5 oy olan AK Parti takip etti.
İşte Diyarbakır'da partilerin oy oranları:
DEM PARTİ: % 55,1
AK PARTİ: % 19,5
CHP: % 12
YRP: % 2,9
MHP: % 2,1
İYİ PARTİ: % 1,9
BBP: %1,8
YMP: % 1,6
A PARTİ: % 1,2
DİĞER: % 1,9
GAZİANTEP
Gaziantep'te 1870 katılımcıyla gerçekleştirilen seçim anketine göre, AK Parti yüzde 36,3 ile birinci parti konumunda. CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,7 oldu.
İşte Gaziantep'te partilerin oy oranları:
AK PARTİ: % 36,3
CHP: % 23,7
MHP: % 11,5
DEM PARTİ: % 8,3
YRP: % 4,6
ZAFER PARTİSİ: % 4,1
İYİ PARTİ: % 3,5
BBP: % 2,2
A PARTİ: % 2,1
YMP: % 1,7
DİĞER: %2,0