ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı
ORC Araştırma 16-29 Kasım tarihleri arasında Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya'da gerçekleştirdiği son erken seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte anket sonuçları...
ORC Araştırma, 16-19 Kasım aralığında 5 büyükşehirde toplam 7 bin 920 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen anket sonuçlarında CHP'nin 1 il hariç diğer 4 ilde açık ara önde olduğu görüldü
. AK Parti'nin oyları CHP'nin oylarını sadece 2 ilde geçse de ankette illerin ortalaması alındığında ise AK Parti'nin yaklaşık %34, CHP ise %31 düzeyinde destek aldığı görüldü.
İşte alfabetik olarak 5 büyükşehirdeki erken genel seçim anketinin sonuçları...
ANKARA
Ankara’da CHP 2,1 puan farkla birinci sırada yer alıyor...
CHP: %33,8
AK Parti: %31,7
MHP: %8,0
İYİ Parti: %6,8
Zafer Partisi: %5,0
Yeniden Refah: %3,7
Büyük Birlik Partisi: %3,2
DEM Parti: %2,9
Diğer: %4,9
BURSA
Bursa’da AK Parti %34,8 ile ilk sırada yer alırken CHP %30,5 ile ikinci sırada.
AK Parti: %34,8
CHP: %30,5
MHP: %7,4
İYİ Parti: %6,9
Yeniden Refah: %4,8
Zafer Partisi: %4,7
DEM Parti: %3,9
Büyük Birlik Partisi: %2,2
Diğer: %4,8