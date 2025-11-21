ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma, 16-19 Kasım aralığında 5 büyükşehirde toplam 7 bin 920 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen anket sonuçlarında CHP'nin 1 il hariç diğer 4 ilde açık ara önde olduğu görüldü