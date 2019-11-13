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  3. 13 Kasım 2019 14:05

ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC Araştırma şirketi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyor musunuz?', 'Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların anketini yayınladı.

ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Araştırma şirketi , Gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.

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ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

Bu araştırma 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 ilde toplam 3620 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilildi.

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ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

Araştırma şirketinin sorularına verilen yanıtların istatistiki sonuçları şu şekilde:

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ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

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