ORC Araştırma 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçlarını açıkladı

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Araştırma şirketi , Gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.