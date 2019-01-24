ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR



17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.