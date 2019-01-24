  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Ocak 2019 21:24

ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

ORC Araştırma Şirketi, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de yaptıkları seçim anketini paylaştı.

ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

24 Haziran'da yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen ORC Araştırma, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de 31 Mart anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.

1/ 8
ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.

2/ 8
ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR

17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.

3/ 8
ORC Araştırma şirketinden bomba anket !

İşte ORC'nin yaptığı anketin sonuçları:

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM