ORC Araştırma şirketinden bomba anket !
ORC Araştırma Şirketi, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de yaptıkları seçim anketini paylaştı.
24 Haziran'da yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen ORC Araştırma, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de 31 Mart anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.
BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR
17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.