ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi
ORC Araştırma, mayıs ayında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde yapılan ankete göre, AK Parti bu illerin tamamında oy kaybetti.
ORC Araştırma, mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 7 ilin 6'sında CHP birinci parti oldu. AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybetmesi dikkat çekti.
İşte ORC'nin mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçları:
1 / 8
MALATYA
2 / 8
MERSİN
3 / 8
ADANA
4 / 8