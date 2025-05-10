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ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi

ORC Araştırma, mayıs ayında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde yapılan ankete göre, AK Parti bu illerin tamamında oy kaybetti.

ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi - Resim: 1

ORC Araştırma, mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 7 ilin 6'sında CHP birinci parti oldu. AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybetmesi dikkat çekti. 

İşte ORC'nin mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçları:

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ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi - Resim: 2

MALATYA

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ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi - Resim: 3

MERSİN

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ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi - Resim: 4

ADANA

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