ORC Araştırma'dan 7 ilde seçim anketi: AK Parti'nin oyları eridi

ORC Araştırma, mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 2-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 7 ilde yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 7 ilin 6'sında CHP birinci parti oldu. AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybetmesi dikkat çekti.

İşte ORC'nin mayıs ayı genel seçim anketinin sonuçları: