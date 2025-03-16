ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı

ORC Araştırma'nın Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Malatya'da CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan seçim anketi sonuçlarında CHP 3 büyükşehirde ilk sırada yer alırken, AK Parti ise sadece 2 büyükşehirde birinci parti olabildi.

İşte alfabetik olarak il il ORC Araştırma'nın "bu pazar seçim olsa..." anketinin sonuçları...