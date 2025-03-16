ORC Araştırma'nın 5 büyükşehirdeki genel seçim anketinin sonuçları açıklanddı
ORC Araştırma tarafından 5-14 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan "bu pazar bir genel seçim olsa..." seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte 5 büyükşehirdeki son durum...
ORC Araştırma, 5-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği Siyasi Eğilimler Araştırması'nında 5 büyükşehirdeki anket sonuçlarını kamuoyu ile ayrı ayrı paylaştı.
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ORC Araştırma'nın Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Malatya'da CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan seçim anketi sonuçlarında CHP 3 büyükşehirde ilk sırada yer alırken, AK Parti ise sadece 2 büyükşehirde birinci parti olabildi.
İşte alfabetik olarak il il ORC Araştırma'nın "bu pazar seçim olsa..." anketinin sonuçları...
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Ankara'da 1.960 katılımcıyla yapılan anket sonuçları...
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Bursa'da 1.530 katılımcıyla yapılan anket sonuçları...
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