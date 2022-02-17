ORC geçen hafta yaptığı anket sonuçlarını açıkladı: Tüm tahminler çöktü!
Yaklaşan seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. ORC'nin 8-13 Şubat'ta yaptığı anketteki "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtlar iktidar koltuğunun değiştiğini ortaya koydu. İşte ORC'nin açıkladığı o anket sonuçları...
Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 8-13 Şubat tarihleri arasında 41 ilde yaptığı çalışmayı paylaştı.
ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketine göre Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı ciddi şekilde arttı.
ORC Araştırma 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu 51 ilde 5.130 kişiye sordu. Buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 30 olduğu ifade edildi. ORC'ye göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'da kaldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.1 olarak açıklandı. ORC'ye göre iki parti arasındaki oy farkı yüzde 6 bandında seyretti.
Son seçim anketine göre İYİ Parti'nin oy oranında ciddi bir yükseliş söz konusu. Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'nin oy oranı son ankete göre yüzde 15.1 oldu.