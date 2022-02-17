ORC geçen hafta yaptığı anket sonuçlarını açıkladı: Tüm tahminler çöktü!

ORC Araştırma 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu 51 ilde 5.130 kişiye sordu. Buna göre AK Parti'nin oy oranının yüzde 30 olduğu ifade edildi. ORC'ye göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'da kaldı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 24.1 olarak açıklandı. ORC'ye göre iki parti arasındaki oy farkı yüzde 6 bandında seyretti.