ORC il il anket sonuçlarını paylaştı! İşte şehirlerde partilerin oy oranları

2023 yılında yapılaması planlanan seçimler öncesinde araştırma şirketleri anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son seçimleri doğru tahmin eden şirketlerden ORC Araştırma, Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Peki hangi ilde hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti'nin kalesi olarak bilinen illerde son durum ne? İşte ORC anketinin sonuçları...