ORC il il seçim anketi sonuçlarını açıkladı: AK Parti'ye kötü haber
ORC Araştırma, AK Parti'nin yüksek oy aldığı illerden olan Samsun, Trabzon ve Ordu'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. AK Parti oy kaybederken, CHP oylarını artırdı.
Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri çalışmalarına hız verdi. Son olarak ORC Araştırma Şirketi, Ordu, Trabzon ve Samsun'da yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.
AK Parti'nin yüksek oy aldığı 3 ilde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Bu illerde AK Parti oy kaybederken CHP oy oranını yükseltti.
TRABZON ANKETİ
19 - 24 Kasım 2 bin 485 katılımcıyla yapılan Trabzon anketinde siyasi partilerin oy oranları şöyle ölçüldü:
AK Parti: Yüzde 41,7
AK Parti, genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 47,77 oy almıştı.
CHP: Yüzde 25,1
CHP, 14 Mayıs genel seçimlerinde Trabzon'da yüzde 18,02 oy aldı.
MHP: Yüzde 7,4
MHP bir önceki genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 10,84 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 5,5
İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde Trabzon'da yüzde 12,09 oy aldı.
SAMSUN ANKETİ
Ankete göre partilerin Samsun'daki oy oranları şöyle:
AK Parti: Yüzde 35,7
AK Parti, 14 Mayıs genel seçimlerinde Samsun'da yüzde 42,45 oy aldı.
CHP: Yüzde 24,8
CHP bir önceki seçimde Samsun'da yüzde 19,76 oy aldı.
MHP: Yüzde 11,6
MHP bir önceki seçimde Samsun'da yüzde 14,24 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 8,2
İYİ Parti bir önceki genel seçimde Samsun'da yüzde 12,06 oy aldı.