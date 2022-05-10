ORC Mayıs anketini açıkladı: Millet İttifakı farkı açıyor
Son seçimleri en doğru tahmin eden ORC Araştırma, Mayıs 2022 anketinin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'un altına düşerken, Millet İttifakı'nın oyu Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
Son seçimleri bilen anket şirketlerinden ORC Araştırma, Mayıs ayında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen ankette "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.
Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.
Gelecek Partisi, DEVA Partisi'nin önünde...
ORC'nin Mayıs 2022 anketine göre, Gelecek Partisi yüzde 2.1, DEVA Partisi yüzde 2, Saadet Partisi yüzde 1.6, Türkiye DEğişim Partisi yüzde 1.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.4, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.3, Memleket Partisi yüzde 1.1, BBP yüzde 1, Demokrat Parti ise yüzde 0.6 oy alıyor.