ORC son anketi açıkladı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
ORC Araştırma, ''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?'' anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma şirketi, "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" anketinin sonuçlarını yayınladı.
Kurultay gündemiyle birlikte CHP ve CHP'nin olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu yeniden başlıca gündem maddeleri arasına girmiştir. "Toplumdaki CHP Algısı" araştırmamızda önceki araştırmalardan farklı çıkan tek sonuç, Özgür Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesini yakalamış olmasıdır.
Özgür Özel CHP'li Seçmenlerde 1. Sırada, Cumhur İttifakı seçmenlerinde 2. sırada Yavaş Cumhur İttifakı seçmenlerinde 1. iken, CHP'li seçmenlerde 3. sırayı alıyor. Yavaş İyi Parti ve Zafer Partisi gibi partilerden, İmamoğlu ise DEM ve TİP tabanından daha yüksek destek buluyor.
Aday isimlerini belirterek tek tek sorduğumuzda ise Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel'in hata payı sınırlarımızın içinde bir oranla, birbirlerine çok yakın oylar aldıkları görülmektedir. Önceki aylara göre Özgür Özel bu tabloda oylarını artırmıştır.