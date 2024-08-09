ORC son anketi açıkladı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Aday isimlerini belirterek tek tek sorduğumuzda ise Yavaş, İmamoğlu ve Özgür Özel'in hata payı sınırlarımızın içinde bir oranla, birbirlerine çok yakın oylar aldıkları görülmektedir. Önceki aylara göre Özgür Özel bu tabloda oylarını artırmıştır.