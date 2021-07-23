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  4. ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar

ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

ORC Araştırma şirketinin paylaştığı son anketten, Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçlar çıktı.

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ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AK Parti'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.

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Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.

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Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: %33,4

CHP: %25,0 

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

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