ORC son seçim anketini açıkladı: AK Parti ve MHP'yi üzecek sonuçlar
Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma şirketinin paylaştığı son anketten, Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçlar çıktı.
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ORC'nin yayımladığı araştırma sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 33 seviyesinde kalırken AK Parti'nin ortağı MHP ise yüzde 10 barajını geçemiyor.
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Bu pazar seçim olsa HDP yüzde 8,0 ile baraj altında kalırken Gelecek ve DEVA partilerinin de yükselişe geçemediği görülüyor.
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Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:
AKP: %33,4
CHP: %25,0
İYİ Parti: %12,5
MHP: %9,8
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