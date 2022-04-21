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  4. ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!

ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!

ORC Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı.

ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark! - Resim: 1

Araştırma şirketleri 2023 seçimleri öncesi kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. 

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ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark! - Resim: 2

Son seçim anketi ORC Araştırma'nın Twitter hesabından paylaşıldı.  İstabul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı. 

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ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark! - Resim: 3

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

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ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark! - Resim: 4

Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu.

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