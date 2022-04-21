ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!
ORC Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı.
Araştırma şirketleri 2023 seçimleri öncesi kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.
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Son seçim anketi ORC Araştırma'nın Twitter hesabından paylaşıldı. İstabul'un 3 bölgesinde 7 bin 100 kişiyle görüşülen anket, yüz yüze yapıldı.
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Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
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Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,1 oldu.
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