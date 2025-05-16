ORC'den 6 ilde genel seçim anketi: AK Parti'nin oyları düştü

ORC Araştırma, 9 - 14 Mayıs tarihleri arasında 6 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Manisa, Bursa, Denizli, Aydın, Kocaeli ve Eskişehir'de gerçekleştirilen ankete katılanlara, ''Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. 14 Mayıs seçimlerine göre, AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybettiği görüldü.