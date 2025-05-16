ORC'den 6 ilde genel seçim anketi: AK Parti'nin oyları düştü
ORC Araştırma, 6 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Manisa, Bursa, Denizli, Aydın, Kocaeli ve Eskişehir'de gerçekleştirilen ankete göre, AK Parti bu illerin tamamında oy kaybetti.
ORC Araştırma, 9 - 14 Mayıs tarihleri arasında 6 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Manisa, Bursa, Denizli, Aydın, Kocaeli ve Eskişehir'de gerçekleştirilen ankete katılanlara, ''Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. 14 Mayıs seçimlerine göre, AK Parti'nin bu illerin tamamında oy kaybettiği görüldü.
MANİSA
Manisa'da bin 760 katılımcının katıldığı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 36,1 olurken AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,9 oldu.
MHP yüzde 10,1
İYİ Parti yüzde 5,8
DEM yüzde 5,2
Zafer yüzde 4,5
YRP yüzde 2,5
Anahtar Parti yüzde 1,9
Gelecek Partisi yüzde 1,6
BBP yüzde 1,6
Yerli ve Milli Parti yüzde 1,2
Diğer yüzde 2,6
BURSA
Bursa'da 2 bin 160 katılımcının yer aldığı ankette ise AK Parti diyenlerin oranı yüzde 32,5 olurken CHP diyenlerin oranı yüzde 29,1 oldu.
MHP yüzde 7
Zafer Partisi yüzde 5.8
İYİ Parti yüzde 5,6
YRP yüzde 4,9
Anahtar Parti yüzde 4,2
DEM yüzde 3,7
BBP yüzde 1,8
Gelecek Partisi yüzde 1,6
Yerli ve Milli Parti yüzde 1,4
Diğer yüzde 2,4
DENİZLİ
Denizli'de bin 800 katılımcının yer aldığı ankette ise CHP yüzde 38,5 oy desteği alırken AK Parti'nin oy desteği yüzde 27,5 oldu.
MHP yüzde 7,2
İYİ Parti yüzde 6,6
Zafer yüzde 4,3
DEM yüzde 2,8
YRP yüzde 2,2
BBP yüzde 2
Anahtar Parti yüzde 1,8
TİP yüzde 1,6
Yerli ve Milli Parti yüzde 1,3
Diğer yüzde 4,2