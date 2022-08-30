ORC'den 6 ilde seçim anketi: Erdoğan'a memleketinden büyük şok!

ORC Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin il bazında sonuçlarını paylaşmaya başladı. Buna göre Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.