ORC'den 6 ilde seçim anketi: Erdoğan'a memleketinden büyük şok!
ORC Araştırma Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'nin söz konusu illerde büyük oy kaybettiği görüldü.
2023'te yapılması planlanan seçimlere bir seneden az bir süre kalırken araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor.
ORC Araştırma Şirketi, katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorduğu anketin il bazında sonuçlarını paylaşmaya başladı. Buna göre Rize, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da AK Parti'nin 2018'de gerçekleşen seçimlere göre oy oranının düştüğü görüldü.
RİZE'DE YÜZDE 18 OY KAYBI
2018 seçimlerinde Rize'de yüzde 64.8 oy alan AK Parti, bu ankette yüzde 18'lik düşüşle yüzde 46.8 oy oranına ulaştı. Yüzde 12,2 puan arttıran CHP ise oyunu yüzde 13'ten yüzde 25.2'ye arttırdı.
TRABZON'DA YÜZDE 15 OY KAYBI
Trabzon'da AK Parti'nin 2018'de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15.6 azalarak yüzde 40.4 oldu. CHP ile İyi Parti'nin oyları yüzde 7.6 ve 8.3 arttı.