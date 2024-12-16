ORC'den tek soruluk anket: CHP birinci parti oldu
ORC Araştırma, 26 ilde yaptığı ankette katılımcılara ''Siyasi Partilerle ilgili her biri için oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?'' sorusunu yöneltti. İşte anketin sonuçları...
ORC Araştırma 8-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 İlde 4100 katılımcıyla CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) düzenlenen, "Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı.
Katılımcılara, "Siyasi Partilerle ilgili her biri için ayrı ayrı oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP BİRİNCİ OLDU
Bu soruya, CHP için yüzde 49, "Bu partiye oy verebilirim" yanıtını verilirken, bu rakam AK Parti için 43,6 puan oldu.
Diğer partiler ise şöyle sıralandı:
MHP: 19,9
DEM Parti: 16,3
İYİ Parti: 14,5
Zafer Partisi: 14,1
Yeniden Refah Partisi: 13,8
Yerli ve Milli Parti: 12,5
Büyük Birlik Partisi: 12,2
Türkiye İşçi Partisi: 10,6
Anahtar Parti: 10,4
Demokrasi ve Atılım Partisi: 7,8
Gelecek Partisi: 5,5
Saadet Partisi: 4,3
Demokrat Parti: 3,8