ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti

Araştırma sonuçları 14 Mayıs Genel Seçimleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'yi sırasıyla MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve BBP takip etti.