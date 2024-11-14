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ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti

ORC Araştırma, Ankara'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, CHP birinci parti konumunda.

ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti - Resim: 1

Kamuoyu araştırma şirketleri, muhalefetin son yerel seçimlerin ardından sürekli bir şekilde erken seçim talep etmesinin ardından anket çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

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ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti - Resim: 2

ORC Araştırma tarafından Ankara'da yapılan siyasi eğilimler anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu ve Ankara genelinde en beğenilen milletvekili soruldu.

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ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti - Resim: 3

Ankara'da 3 bin 920 katılımcı ile bilgisayar destekli anket yöntemi ile yapılan araştırmada hata payının 1,8 olarak hesaplandığı aktarıldı.

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ORC'den yeni anket: CHP ve AK Parti arasındaki fark dikkat çekti - Resim: 4

Araştırma sonuçları 14 Mayıs Genel Seçimleri ile karşılaştırıldı. Sonuçlara göre CHP Ankara'da oyunu 5.8 puan artırarak yüzde 36,4 puan ile birinci parti oldu. AK Parti ise 3.3 puan gerileyerek yüzde 29.2 puan ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'yi sırasıyla MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti ve BBP takip etti.

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