ORC'den yeni genel seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?

CHP BİRİNCİ PARTİ

''Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?'' sorusunun yöneltildiği ankette, birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Katılımcıların yüzde 30.4'ü CHP'ye oy vereceğini belirtti.