ORC'den yeni genel seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
ORC Araştırma'nın 14-17 Nisan tarihleri arasında 28 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP erken seçim çağrısında bulunmuştu. Cumhur İttifakı ise seçimlerin zamanında yapılacağını bildirmişti. Erken seçim tartışmaları gündemde yerini korurken araştırma şirketleri kamuyonun nabzını yoklamaya devam ediyor.
ORC'DEN YENİ SEÇİM ANKETİ
ORC Araştırma, 14-17 Nisan tarihlerinde 28 ilde 3 bin 290 katılımcıyla yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP BİRİNCİ PARTİ
''Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?'' sorusunun yöneltildiği ankette, birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. Katılımcıların yüzde 30.4'ü CHP'ye oy vereceğini belirtti.
AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 28
AK Parti'ye oy verenlerin oranı ise yüzde 28 olarak kaydedildi. MHP'nin oy oranının yüzde 7.6, DEM Parti'nin ise yüzde 7.3 oy aldığı görüldü.