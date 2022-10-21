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  4. ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek?

ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek?

ORC Araştırma, 55 ilde yaptığı Z kuşağı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette genç seçmenlere oy tercihi soruldu.

ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek? - Resim: 1

ORC Araştırma, son seçim anketini, 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdi. 

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ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek? - Resim: 2

Z kuşağı anketinde ilk sırayı yüzde 21.1 ile "kararsızlar" aldı.

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ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek? - Resim: 3

Kararsızları sırasıyla yüzde 20.4 ile CHP takip etti.

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ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek? - Resim: 4

Yüzde 15.9 ile İYİ Parti 3. sırada yer aldı.

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