ORC'den Z kuşağı anketi: Genç seçmen kime oy verecek?
ORC Araştırma, 55 ilde yaptığı Z kuşağı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette genç seçmenlere oy tercihi soruldu.
ORC Araştırma, son seçim anketini, 11-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 55 ilde, Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 2 bin 900 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdi.
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Z kuşağı anketinde ilk sırayı yüzde 21.1 ile "kararsızlar" aldı.
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Kararsızları sırasıyla yüzde 20.4 ile CHP takip etti.
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Yüzde 15.9 ile İYİ Parti 3. sırada yer aldı.
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