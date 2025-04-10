ORC'nin 17-29 yaş arası seçmenle yaptığı seçim anketi tüm denklemleri bozdu
ORC Araştırma, 28 ilde, yalnızca 17-29 yaş arası seçmene "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu. İşte ORC'nin yaptığı anketin ezber bozan sonuçları...
ORC Araştırma sadece 17-29 yaş arası gençlerin katıldığı bir anket düzenledi. Ankette ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ankete katılan gençlere 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu. 03-07 Nisan tarihleri arasında 28 ilde 2650 kişinin katıldığı ankette MHP'nin Meclis dışı kalırken CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı dikkat çekti.
MHP %6,5
Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz hafta ilk kez kez kameralar karşısına geçmişti. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısıyla yeni bir açılım sürecinin mimarı olan Bahçeli'nin MHP'sine ankete katılan gençlerden sadece yüzde 6,5'i oy verdi ve bu anket sonucuna göre MHP yüzde 7'lik seçim barajını aşamadığı için Meclis dışında kaldı.
DEM Parti %8,5
DEM Parti yüzde 8,5 oy oranıyla dördüncü sırada yer alarak yüzde 7'lik barajı aşan 4'üncü parti oldu.