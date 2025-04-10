ORC'nin 17-29 yaş arası seçmenle yaptığı seçim anketi tüm denklemleri bozdu

MHP %6,5

Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz hafta ilk kez kez kameralar karşısına geçmişti. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "gelsin Meclis'te konuşsun" çağrısıyla yeni bir açılım sürecinin mimarı olan Bahçeli'nin MHP'sine ankete katılan gençlerden sadece yüzde 6,5'i oy verdi ve bu anket sonucuna göre MHP yüzde 7'lik seçim barajını aşamadığı için Meclis dışında kaldı.