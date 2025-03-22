ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, 5-20 Mart tarihleri arasında 30 şehirde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

Anketin sonucuna göre 16 ilde CHP birinci parti çıkarken; AK Parti ise 13 ilde birinci olarak CHP'yi takip etti. DEM Parti ise sadece bir ilkde birinci parti olabildi.

İşte son seçim anketinin sonuçları...