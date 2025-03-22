ORC'nin 30 ildeki son genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma 30 ilimizde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. ORC'nin kamuoyu araştırmasında katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" diye soruldu. İşte alfabetik sırayla il il anket sonuçları...
ORC Araştırma, 5-20 Mart tarihleri arasında 30 şehirde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.
Anketin sonucuna göre 16 ilde CHP birinci parti çıkarken; AK Parti ise 13 ilde birinci olarak CHP'yi takip etti. DEM Parti ise sadece bir ilkde birinci parti olabildi.
İşte son seçim anketinin sonuçları...
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ilk 15 il
( Bu grafiklerde 05-20 Mart 2025 tarihleri arasında 30 İl'de gerçekleşen ve kamuoyuna duyurduğumuz araştırma sonuçları yer almaktadır. )
"Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" ikinci 15 il
( Bu grafiklerde 05-20 Mart 2025 tarihleri arasında 30 İl'de gerçekleşen ve kamuoyuna duyurduğumuz araştırma sonuçları yer almaktadır. )
İşte il il sonuçlar...
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