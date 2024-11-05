ORC'nin 41 ilde yaptığı anketin sonuçları belli oldu

YENİ ANAYASA

Araştırmada, katılımcılara ilk olarak “Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. “Evet” diyenler yüzde 20,6, “Hayır” diyenler yüzde 55,7 olurken, “Fikrim Yok” yanıtını verenler ise yüzde 23,7 oldu.