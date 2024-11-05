ORC'nin 41 ilde yaptığı anketin sonuçları belli oldu
ORC Araştırma, 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara 5 soru yöneltildi. İşte sonuçlar...
Çözüm süreci ve kayyum tartışmaları devam ederken ORC Araştırma 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 41 ilde 6500 kişi ile gerçekleştirdiği "Siyasi Eğilimler ve Gündem Araştırması" anketinin sonuçlarını açıkladı.
YENİ ANAYASA
Araştırmada, katılımcılara ilk olarak “Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. “Evet” diyenler yüzde 20,6, “Hayır” diyenler yüzde 55,7 olurken, “Fikrim Yok” yanıtını verenler ise yüzde 23,7 oldu.
ERKEN SEÇİM
Katılımcılar, “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusuna ise şu yanıtları verdi: Evet, yüzde 50,9; Hayır, yüzde 37,4; Fikrim Yok, yüzde 11,7
EN BEĞENİLEN MİLLETVEKİLLERİ
"Sizi ve oy verdiğiniz partiyi, en iyi temsil ettiğini düşündüğünü milletvekilleri kimlerdir?" sorusuna verilen yanıtlarda öne çıkan isimler şöyle:
Ali Mahir Başarır (CHP)
Gökhan Günaydın CHP)
Hüseyin Yayman (AK Parti)
Salih Uzun (Demokrat Parti)
Veli Ağbaba (CHP)
Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)
Umut Akdoğan (CHP)
Deniz Yavuzyılmaz (CHP)
Mustafa Sarıgül (CHP)
Osman Gökçek (AK Parti)
Kürşad Zorlu (İYİ Parti)
Sermet Atay (MHP)
Turhan Çömez (İYİ Parti)
Sera Kadıgil (TİP)
Murat Emir (CHP)
Mustafa Varank (AK Parti)
Rıdvan Uz (İYİ Parti)
Faruk Gergerlioğlu (DEM Parti)
Ömer Fethi Gürer (CHP)
Yücel Bulut (MHP)