ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı
ORC Araştırma, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Mardin'de yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ORC Araştırma, 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Mardin'de araştırmaya katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.
ORC'nin 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranı yükseldi.
İşte 9 ildeki genel seçim anketinin sonuçları...
AĞRI
Ağrı'da, 1325 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette DEM Parti yüzde 50.9 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 21 oy aldı.
DEM Parti: % 50,9
AK Parti: % 21
CHP: % 13
Yeniden Refah: % 3,5
MHP: % 2,5
İYİ Parti: % 1,7
Büyük Birlik Partisi: % 1,5
Gelecek: % 1,3
Zafer Partisi: % 1,1
Anahtar Parti: %1,1
Yerli ve Milli Parti: % 0,9
Diğer: % 1,5
BİNGÖL
Bingöl'de, 1180 kişinin katıldığı ankette, AK Parti yüzde 35 ile birinci sırada, DEM Parti yüzde 22,1 ile ikinci sırada yer aldı.
AK Parti: % 35
DEM Parti: % 22,1
MHP: % 11,4
Yeniden Refah: % 10,8
CHP: % 8,9
İYİ Parti: % 2,1
Büyük Birlik Partisi: % 1,8
Zafer Partisi: % 1,6
Gelecek: % 1,5
Yerli ve Milli Parti: % 1,2
Diğer: % 3,6