ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Mardin'de araştırmaya katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.