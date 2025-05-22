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  4. ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı

ORC Araştırma, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Mardin'de yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 1

ORC Araştırma, 9 ilde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars ve Mardin'de araştırmaya katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi. 

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ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 2

ORC'nin 17-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranı yükseldi. 

İşte 9 ildeki genel seçim anketinin sonuçları... 

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ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 3

AĞRI

Ağrı'da, 1325 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette DEM Parti yüzde 50.9 ile birinci sırada yer alırken, AK Parti yüzde 21 oy aldı.

DEM Parti: % 50,9
AK Parti: % 21
CHP: % 13
Yeniden Refah: % 3,5
MHP: % 2,5
İYİ Parti: % 1,7
Büyük Birlik Partisi: % 1,5
Gelecek: % 1,3
Zafer Partisi: % 1,1
Anahtar Parti: %1,1
Yerli ve Milli Parti: % 0,9
Diğer: % 1,5

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ORC'nin 9 ildeki seçim anketinin sonuçları açıklandı - Resim: 4

BİNGÖL

Bingöl'de, 1180 kişinin katıldığı ankette, AK Parti yüzde 35 ile birinci sırada, DEM Parti yüzde 22,1 ile ikinci sırada yer aldı.

AK Parti: % 35
DEM Parti: % 22,1
MHP: % 11,4
Yeniden Refah: % 10,8
CHP: % 8,9
İYİ Parti: % 2,1
Büyük Birlik Partisi: % 1,8
Zafer Partisi: % 1,6
Gelecek: % 1,5
Yerli ve Milli Parti: % 1,2
Diğer: % 3,6

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